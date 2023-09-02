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23:11, 2 сентября 2023Мир

Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

Bloomberg: Верховный суд Нигера одобрил немедленную высылку посла Франции Итте

Фото: Reuters

Верховный суд Нигера лишил дипломатической неприкосновенности посла Франции Сильвена Итте и одобрил его немедленную высылку из страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отклонил требование захвативших власть в африканской стране военных отозвать посла. Мятежники дали послу Итте 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер на прошлой неделе. Срок истек 28 августа, а Франция не отозвала посла.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер, и 31 августа новые власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок.

В ночь на 27 июля военные свергли президента Мохамеда Базума, объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

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    Марина Совина
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