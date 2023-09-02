Нурмагомедов назвал самый тяжелый поединок для него как для зрителя

Нурмагомедов назвал бой Махачева и Волкановски тяжелейшим для него как зрителя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски самым тяжелым для него как для зрителя. Его слова приводит Gorilla Fighting.

«Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжелый бой вдали от дома. Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», — заявил Нурмагомедов.

12 февраля Махачев оказался сильнее Волкановски и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов на этой встрече не присутствовал. Всего на счету 31-летнего Махачева 24 победы при одном поражении.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.