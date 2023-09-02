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15:49, 2 сентября 2023Спорт

Овечкин прокомментировал дисквалификацию голкипера Федотова

Овечкин заявил, что будет болеть и переживать за дисквалифицированного Федотова

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо. Будем болеть и переживать. Посмотрим», — заявил Овечкин.

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14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) все равно допустила его к матчам. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Ранее он играл в составе армейцев в сезоне-2021/2022. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Андрей Стрельцов
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