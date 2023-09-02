Эксперт рассказал об «умном фитнесе» для похудения без лишних нагрузок

Эксперт Бондаренко советует учитывать при похудении особенности плотности мышц

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко рассказал об «умном фитнесе» для похудения без лишних нагрузок. Его слова приводит журнал Shape.

Специалист рассказал, что во время тренировок по концепции «умного фитнеса» используются инновационные технологии, которые анализируют состояние организма и помогают выстраивать персонализированные программы занятий. При расчетах используют данных о физической активности, сердечно-сосудистой системе, питании и других факторах.

Бондаренко рассказал, что при анализе состояния занимающегося рассматривают также данные об особенностях структуры скелета, плотности мышечной и жировой ткани. Он отметил, что при похудении важно учитывать все эти факторы, чтобы избежать лишних нагрузок и снизить риск травматизации.

Ранее фитнес-тренер Влада Уварова раскрыла правила контроля похудения. Она рассказала, что не стоит ориентироваться исключительно на вес. Специалист рекомендовала при похудении также отслеживать объемы тела.