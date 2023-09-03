В России раскритиковали результаты аудита по газовому долгу Молдавии
Россия не будет признавать результаты аудита, который не обнаружил задолженности Молдавии перед «Газпромом» в размере 800 миллионов долларов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он раскритиковал результаты проверки.
Нет, Россия не согласится с такой оценкой, потому что мы же понимаем сейчас цену и ангажированность любого так называемого «независимого» аудита
«Мы на этом аудите настаивали уже давно, еще до специальной военной операции, и Молдова всячески уклонялась от этого аудита. Этой истории уже много-много лет, и все внутрикорпоративные расчеты между "Газпромом" и Молдовой показывают, что этот долг примерно 800 миллионов долларов», — сказал депутат.
По мнению парламентария, для России контракт с Молдавией невыгоден, потому что Москва предоставляет Кишиневу очень большую скидку.
Это просто очередная уловка и попытка властей Молдавии уклониться от уплаты и при этом продолжать иметь поставки газа по тем ценам, на которые мы предоставляем льготы. Мы в принципе давно бы ушли из этой ситуации, они нам невыгодны. Они нам нужны для того, чтобы осуществлять прежде всего электроснабжение и теплоснабжение Приднестровья
«Они сами пытаются уйти от наших поставок, они ищут альтернативные поставки из Европы. Соответственно, через Румынию они получают альтернативный газ по цене существенно выше, нежели от нас, стреляют в спину собственной экономике, лишь бы прогнуться перед европейским сообществом. В принципе мы на это смотрим скептически, потому что мы понимаем, что они вынуждены будут у нас брать. От того, что этот наш газ пойдет другими путями через другие хабы, он не перестанет быть нашим. Этот объем у нас не выпадет, а Молдова будет получать газ по существенно более высокой цене, но если они хотят это делать — это их решение», — заключил депутат.
3 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что независимая международная аудиторская компания не обнаружила многомиллионного долга республики перед российским «Газпромом».
В 2021 году «Газпром» перезаключил контракт на пять лет с условием погашения долга в 709 миллионов долларов. В противном случае компания отказывалась продолжать газовые поставки. Российская корпорация утверждала, что сумма задолженности составляет 433 миллиона, а остальное — проценты за просрочку. Кишинев говорил о 590 миллионах. Сумма в 800 миллионов прежде не называлась.
Стороны также решили провести аудит, для чего Молдавия нанимала две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co. Однако завершить проверку в срок страна не успевала.