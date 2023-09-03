В России раскритиковали результаты аудита по газовому долгу Молдавии

Депутат Селезнев назвал ангажированным аудит по газовому долгу Молдавии

Россия не будет признавать результаты аудита, который не обнаружил задолженности Молдавии перед «Газпромом» в размере 800 миллионов долларов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он раскритиковал результаты проверки.

Нет, Россия не согласится с такой оценкой, потому что мы же понимаем сейчас цену и ангажированность любого так называемого «независимого» аудита Валерий Селезнев депутат Госдумы

«Мы на этом аудите настаивали уже давно, еще до специальной военной операции, и Молдова всячески уклонялась от этого аудита. Этой истории уже много-много лет, и все внутрикорпоративные расчеты между "Газпромом" и Молдовой показывают, что этот долг примерно 800 миллионов долларов», — сказал депутат.

По мнению парламентария, для России контракт с Молдавией невыгоден, потому что Москва предоставляет Кишиневу очень большую скидку.

Это просто очередная уловка и попытка властей Молдавии уклониться от уплаты и при этом продолжать иметь поставки газа по тем ценам, на которые мы предоставляем льготы. Мы в принципе давно бы ушли из этой ситуации, они нам невыгодны. Они нам нужны для того, чтобы осуществлять прежде всего электроснабжение и теплоснабжение Приднестровья Валерий Селезнев депутат Госдумы

«Они сами пытаются уйти от наших поставок, они ищут альтернативные поставки из Европы. Соответственно, через Румынию они получают альтернативный газ по цене существенно выше, нежели от нас, стреляют в спину собственной экономике, лишь бы прогнуться перед европейским сообществом. В принципе мы на это смотрим скептически, потому что мы понимаем, что они вынуждены будут у нас брать. От того, что этот наш газ пойдет другими путями через другие хабы, он не перестанет быть нашим. Этот объем у нас не выпадет, а Молдова будет получать газ по существенно более высокой цене, но если они хотят это делать — это их решение», — заключил депутат.

3 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что независимая международная аудиторская компания не обнаружила многомиллионного долга республики перед российским «Газпромом».

В 2021 году «Газпром» перезаключил контракт на пять лет с условием погашения долга в 709 миллионов долларов. В противном случае компания отказывалась продолжать газовые поставки. Российская корпорация утверждала, что сумма задолженности составляет 433 миллиона, а остальное — проценты за просрочку. Кишинев говорил о 590 миллионах. Сумма в 800 миллионов прежде не называлась.

Стороны также решили провести аудит, для чего Молдавия нанимала две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co. Однако завершить проверку в срок страна не успевала.