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20:34, 3 сентября 2023Спорт

Федотов высказался о решении IIHF отстранить его от матчей за ЦСКА

Иван Федотов заявил, что не переживал из-за решения IIHF дисквалифицировать его

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Голкипер ЦСКА Иван Федотов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить его от матчей за армейцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно все закончится — это самое главное», — заявил Федотов.

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14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустила его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Ранее он играл в составе армейцев в сезоне-2021/2022. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Андрей Стрельцов
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