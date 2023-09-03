Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Лион» в матче чемпионата Франции

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Лион» в четвертом туре чемпионата Франции

«Пари Сен-Жермен» разгромил на выезде «Лион» в матче четвертого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Победить парижанам помог дубль форвард Килиана Мбаппе. Первый мяч он забил с пенальти на 4-й минуте. Кроме того, у гостей отличились Ашраф Хакими и Марко Асенсио. Единственный гол хозяев записал на свой счет Корентин Толиссо, реализовавший пенальти.

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой, как сообщает L’Equipе, игрок не желает воспользоваться.