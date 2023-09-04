Неймар оценил планы назначить Анчелотти главным тренером сборной Бразилии

Неймар уверен в том, что Карло Анчелотти окажут теплый прием в сборной Бразилии

Бразильский нападающий Неймар оценил планы руководства сборной страны назначить итальянца Карло Анчелотти на пост главного тренера. Его слова приводит Ge Globo.

Футболист выразил уверенность в том, что в команде специалисту окажут теплый прием. «Он невероятный тренер, который выиграл множество трофеев. Хочу научиться чему-то у него. Но все зависит от высшего руководства. Уверен, оно примет верное решение», — добавил Неймар.

О назначении Анчелотти стало известно 5 июля. Отмечалось, что итальянец возглавит сборную Бразилии в 2024 году после Кубка Америки, а до этого момента с командой будет работать бразилец Фернандо Динис.

В настоящее время 64-летний Анчелотти работает в мадридском «Реале». Его контракт с командой рассчитан до июня 2024 года.