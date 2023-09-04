Глава МОК оценил инициативу Украины о бойкоте Олимпиады

Глава МОК Томас Бах выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил инициативу Украины о возможном бойкоте Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит CNBC-TV18.

«Я выступаю за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое», — заявил Бах. Глава МОК добавил, что бойкот не принесет положительного результата, а, наоборот, навредит спортивному сообществу.

26 июля Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.