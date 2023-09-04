Apple представит самый большой iPad

Bloomberg: Apple выпустит iPad с рекордной диагональю 14 дюймов

Компания Apple подготовилась к выпуску планшета с самой большой диагональю в линейке. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман отметил, что корпорация «максимально приблизилась» к выпуску нового планшета. Специалист указал на то, что в Apple с 2021 года обсуждают концепцию iPad, который имел бы большой дисплей. Автор заявил, что компания может анонсировать новый гаджет на мероприятии 12 сентября, на котором Apple представит iPhone 15.

Гурман подчеркнул, что девайс должен получить диагональ 14 дюймов — это рекорд, так как актуальные планшеты iPad Pro имеют экран не больше 12,9 дюйма. Однако в корпорации столкнулись с проблемой масштабирования и производства соответствующих OLED-дисплеев. По словам аналитика, в Apple уверены, что большие iPad «сотрут границу» между планшетами и ноутбуками.

О выходе планшета Apple с рекордной диагональю инсайдеры издания The Information рассказывали в октябре 2022 года. Однако тогда авторы прогнозировали выпуск устройства с дисплеем 16 дюймов.

5 июня американская компания Apple представила обновленный компьютер MacBook Air с рекордно большим экраном — 15 дюймов. Девайс поступил в продажу по цене от 1299 долларов, или около 126 тысяч рублей.