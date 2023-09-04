Названо элементарное упражнение для улучшения здоровья
Журналисты «Кубанских новостей» назвали элементарное упражнение для улучшения здоровья. Материал доступен на сайте издания.
Источник посоветовал поднимать руки. Движение необходимо выполнять по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до пяти минут. Когда выполнение упражнения войдет в привычку, можно увеличить число повторов до трех раз в день. Поднимайте руки можно стоя, лежа или сидя.
По мнению журналистов, упражнение поможет улучшить кровообращение в зоне грудного отдела, что снижает нагрузку на сердце. Кроме того, подъем рук помогает увеличить приток крови к головному мозгу, что позволяет улучшить когнитивные функции.
22 августа профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.