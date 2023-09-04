Названо элементарное упражнение для улучшения здоровья

«Кубанские новости» посоветовали поднимать руки для улучшения здоровья

Журналисты «Кубанских новостей» назвали элементарное упражнение для улучшения здоровья. Материал доступен на сайте издания.

Источник посоветовал поднимать руки. Движение необходимо выполнять по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до пяти минут. Когда выполнение упражнения войдет в привычку, можно увеличить число повторов до трех раз в день. Поднимайте руки можно стоя, лежа или сидя.

По мнению журналистов, упражнение поможет улучшить кровообращение в зоне грудного отдела, что снижает нагрузку на сердце. Кроме того, подъем рук помогает увеличить приток крови к головному мозгу, что позволяет улучшить когнитивные функции.

22 августа профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.