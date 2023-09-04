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19:42, 4 сентября 2023Ценности

Россиянкам с тонкими волосами назвали подходящие прически на осень

Стилист Сергей Матреничев назвал стрижку пикси самой подходящей для тонких волос

Фото: Unsplash

Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые модные прически на осень, которые подходят для тонких волос. Соответствующий комментарий публикует издание «А теперь внимание!».

По словам эксперта, наилучшим решением для тонких локонов является использование метода долговременной укладки или биозавивка. «Это настоящее спасение», — заявил он.

Матреничев обратил внимание на стрижку пикси с короткими прядями сзади и по бокам головы и слегла удлиненными на макушке. По его словам, данная прическа придает объем и позволяет выглядеть стильно.

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При этом специалист отметил, что не рекомендует окрашивать волосы. «А еще никаких каскадных форм, иначе локоны будут выглядеть еще более тонкими», — заключил он.

Ранее врач-дерматовенеролог Юлдыз Аджигулова раскрыла шесть привычек, которые портят волосы. В первую очередь медик отметила воздействие высоких температур, неправильный уход и тугие прически.

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    Екатерина Ештокина
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