Стало известно о будущем отказавшегося возвращаться в Россию футболиста

«Локомотив» ведет переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой» по Изидору

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильзон Изидор, отказавшийся возвращаться в Россию, нашел клубы для перехода. О будущем игрока стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, «железнодорожники» ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу футболиста. Также форвардом интересуется один из турецких клубов. Отмечается, что в этих трех странах Европы до сих пор открыто трансферное окно.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.

Контракт футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах в составе железнодорожников, в которых отметился двумя голами и одной передачей.

