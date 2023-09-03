Французский футболист «Локомотива» отказался возвращаться в Россию

Французский футболист «Локомотива» Изидор отказался возвращаться в Россию

Французский футболист «Локомотива» Вильзон Изидор самовольно покинул расположение команды и отказался возвращаться в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском клубе.

Отмечается, что после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» Изидор вернулся в Москву, где должен был ждать трансфера в одну из европейских команд. Однако затем футболист уехал во Францию, где без уведомления «Локомотива» прошел медосмотр в одном из клубов.

«На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком "Локомотива". Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», — сообщили в пресс‑службе столичной команды.

Контракт французского футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах в составе железнодорожников, в которых отметился двумя голами и одной передачей.