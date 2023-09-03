Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
США
Сегодня
15:40 (Мск)
Литва
ЧМ-2023 (м)|Группа J. 1-й тур
Локомотив М
Сегодня
15:15 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Ливерпуль
Сегодня
16:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|4-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Арсенал
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
12:32, 3 сентября 2023Спорт

Французский футболист «Локомотива» отказался возвращаться в Россию

Французский футболист «Локомотива» Изидор отказался возвращаться в Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Французский футболист «Локомотива» Вильзон Изидор самовольно покинул расположение команды и отказался возвращаться в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском клубе.

Отмечается, что после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» Изидор вернулся в Москву, где должен был ждать трансфера в одну из европейских команд. Однако затем футболист уехал во Францию, где без уведомления «Локомотива» прошел медосмотр в одном из клубов.

«На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком "Локомотива". Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», — сообщили в пресс‑службе столичной команды.

Контракт французского футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах в составе железнодорожников, в которых отметился двумя голами и одной передачей.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области

    Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ

    Российские военные уничтожили 34 украинских беспилотника

    Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

    В Финляндии назвали условие для переговоров России и Украины

    Пропавшего в российском регионе 11-летнего мальчика нашли живым

    Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Солдаты ВСУ пожаловались на проблемы военной подготовки НАТО

    Стало известно о состоянии здоровья актера Янина

    Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости