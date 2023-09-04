Названо преимущество использования «Кинжалов» на Су-34

Леонков: Су-34 с «Кинжалами» позволят увеличить количество поражаемых целей

Вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей. Об этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил РИА Новости.

«Речь идет о расширении номенклатуры вооружения Су-34, в этом есть определенный плюс. Происходит унификация, появляется гибкость в решении задач. Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 — более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей. Теперь мы можем создать зоны воспрещения доступа на всех театрах боевых действий», — сказал эксперт.

Зона A2/AD (Anti-Access and Area Denial) — это специально созданное для сдерживания противника пространство. Оно предусматривает создание опасности для неприятельских сил при нахождении в такой зоне или перемещении в нее.

По словам Леонкова, МиГ-31К — это оружие быстрого реагирования, а Су-34 — «рабочая лошадка» Воздушно-космических сил, которая будет отрабатывать применение «Кинжала» по наземным и морским целям. Он отметил, что стратегия вероятного противника подразумевает удары высокоточным оружием с морских носителей по эшелонированной противовоздушной обороне России. «Теперь мы можем на всех направлениях уничтожать носители на дальних рубежах», — резюмировал эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Минобороны России количествах.