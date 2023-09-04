Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:18, 4 сентября 2023Наука и техника

Названо преимущество использования «Кинжалов» на Су-34

Леонков: Су-34 с «Кинжалами» позволят увеличить количество поражаемых целей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 позволят России увеличить количество поражаемых на дальних подступах целей. Об этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил РИА Новости.

«Речь идет о расширении номенклатуры вооружения Су-34, в этом есть определенный плюс. Происходит унификация, появляется гибкость в решении задач. Если МиГ-31К у нас ограниченное количество, то Су-34 — более 200. Количество носителей "Кинжала" выросло, соответственно, и количество поражаемых целей. Теперь мы можем создать зоны воспрещения доступа на всех театрах боевых действий», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Зона A2/AD (Anti-Access and Area Denial) — это специально созданное для сдерживания противника пространство. Оно предусматривает создание опасности для неприятельских сил при нахождении в такой зоне или перемещении в нее.

По словам Леонкова, МиГ-31К — это оружие быстрого реагирования, а Су-34 — «рабочая лошадка» Воздушно-космических сил, которая будет отрабатывать применение «Кинжала» по наземным и морским целям. Он отметил, что стратегия вероятного противника подразумевает удары высокоточным оружием с морских носителей по эшелонированной противовоздушной обороне России. «Теперь мы можем на всех направлениях уничтожать носители на дальних рубежах», — резюмировал эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Минобороны России количествах.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил ход контрнаступления Украины одной фразой

    В Швеции начался суд над подозреваемым в работе на ГРУ

    В порту российского города обнаружили партию кокаина на 100 миллионов рублей

    Тиктокерша придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид

    Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу

    Опубликована фотография реакции Акинфеева на приветствие Фернандеса

    В сети появились снимки 54-летней Рене Зеллвегер без макияжа и фильтров

    Льготную ипотеку предложили выдавать молодым семьям до рождения детей

    Названо преимущество использования «Кинжалов» на Су-34

    Российские хакеры взломали серверы Польши и стран Прибалтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости