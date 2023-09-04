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09:33, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Маска «шилом в жопе»

СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американского предпринимателя Илона Маска «шилом в жопе» для США. О том, что миллиардер ведет себя своевольно, Лебедев заявил в обзоре новостей, доступном на Rutube.

«Илон Маск в Америке — это шило в жопе. Потому что он своевольный, делает, что хочет», — сказал дизайнер. По мнению Лебедева, миллиардер принимает серьезные решения, не обращая внимания на политику США по тем или иным вопросам. В качестве примера блогер привел тот факт, что, как утверждал Маск, осенью 2022 года он поговорил с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине.

Также Лебедев обратил внимание на то, что предприниматель организовал в Китае производства деталей для электромобилей Tesla, несмотря на то, что США ведет с Китаем так называемую торговую войну с 2018 года. При этом еще в 2021 году Маск выступал против законопроекта США о государственной финансовой поддержке при покупке электромобилей.

«Короче, просто не слушается, а выглядел изначально как хороший мальчик», — заключил он.

Ранее Лебедев заявил, что Маск провел ребрендинг социальной сети Twitter и переименовал ее в X, чтобы расширить ее функционал. По мнению блогера, предприниматель решил превратить Twitter в платформу, которая совместит в себе функции мессенджера, соцсети и других площадок.

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    Мария Большакова
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