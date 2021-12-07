Илон Маск выступил против господдержки на покупку электромобилей

Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта США о государственной финансовой поддержке при покупке электромобилей. Об этом предприниматель заявил в интервью Wall Street Journal.

«Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что негативно относится к любым попыткам регулирования со стороны властей, поскольку государство должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».

Материалы по теме Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Американский законопроект был принят Палатой представителей. Он предполагает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, которые были созданы на заводах, являющихся членами профсоюзов и использующих аккумуляторы, изготовленные в США.

Tesla, в свою очередь, не состоит в профсоюзе, поэтому на покупку ее продукции будут распространяться гораздо меньшие льготы.

Ранее электромобильный гигант Tesla призвал Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Такое заявление компания сделала после того, как столкнулась с последствия торговой войны между США и Китаем. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, — таможенные пошлины.

