Илон Маск выступил против господдержки на покупку электромобилей

Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта США о государственной финансовой поддержке при покупке электромобилей. Об этом предприниматель заявил в интервью Wall Street Journal.
«Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что негативно относится к любым попыткам регулирования со стороны властей, поскольку государство должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».
Американский законопроект был принят Палатой представителей. Он предполагает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, которые были созданы на заводах, являющихся членами профсоюзов и использующих аккумуляторы, изготовленные в США.
Tesla, в свою очередь, не состоит в профсоюзе, поэтому на покупку ее продукции будут распространяться гораздо меньшие льготы.
Ранее электромобильный гигант Tesla призвал Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Такое заявление компания сделала после того, как столкнулась с последствия торговой войны между США и Китаем. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, — таможенные пошлины.