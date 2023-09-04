TuttoAtalanta: Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в составе «Аталанты»

Российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в составе итальянской «Аталанты». Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации издания, в данный момент футболист набирает форму после травмы. Отмечается, что включение его имени в заявку команды на сезон-2023/2024 существенно увеличивает вариативность состава.

11 августа 2022 года Миранчук пополнил состав «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока. Позднее стало известно, что хавбек не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на сезон-2023/2024, однако интерес к нему проявляют несколько турецких клубов.

К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. 27-летний полузащитник также известен по выступлениям за «Локомотив» и сборную России.