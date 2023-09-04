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15:36, 4 сентября 2023Спорт

Эксперты рассказали о замедляющих похудение привычках

В Shape рассказали, что задержка дыхания на тренировке снижает ее эффективность

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Эксперты журнала Shape рассказали о привычках, замедляющих похудение. Об этом сообщается на сайте издания.

Специалисты отметили, что задержка дыхания во время тренировок снижает их эффективность. Кроме того, результативность падает, если при выполнении упражнений на тренажерах облакачиваться на его ручки в случаях, когда это не предусмотрено самой техникой выполнения движения. Например, не стоит держаться за поручни во время тренировки на беговой дорожке. В таком случае нагрузка смещается на плечи и спину, что к тому же увеличивает риск травмы.

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Чтобы избежать травм и перерывов в тренировках, эксперты рекомендуют выполнять разминку и заминку. Неверно, по их словам, также каждый день проводить силовые тренировки, особенно если работать с большими весами. Делать такие упражнения можно не чаще, чем через день.

Еще одна возможная ошибка при похудении, как отмечают специалисты, — голодание и отказ от воды. «Если же вы не пьете во время аэробики или других активных тренировок, может произойти перегрев организма», — поясняют они, добавив, что во время занятия нужно пить каждые 15-20 минут, а после него перекусить продуктами, богатыми углеводами, например бананами.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.

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    Андрей Стрельцов
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