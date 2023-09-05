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21:55, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о дестабилизации ситуации из-за одного требования Запада

Секретарь СНБО: выборы президента могут дестабилизировать ситуацию на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Президентские и парламентские выборы на Украине, проведения которых требует Запад, могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране. Об этом 5 сентября предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме безопасности, трансляцию велась на YouTube-канале фонда «Открой Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и готов провести выборы в стране. Он признал, что проводить выборы президента в военное время запрещено, однако он готов отойти от правил при условии, что Запад окажет финансовую поддержку.

Владимир Зеленский также сообщил о намерениях баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах, аргументируя свое решение тем, что не собирается бросать свою страну. При этом в офисе украинского президента исключили проведение выборов в этом году.

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    Александра Синицына
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