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22:53, 5 сентября 2023Наука и техника

В Китае предупредили Украину о российском супероружии

Sohu: российский комплекс «Кинжал» является искусством мирового уровня
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото, Алексей Куденко / РИА Новости

Китайские военные эксперты высоко оценивают успехи российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Sohu.

«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью», — пишет автор материала.

Отмечается, что в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался. По словам автора, существующим системам противовоздушной обороны не удается перехватить «Кинжалы». «Это действительно <...> достижение военного искусства мирового уровня», — говорится в статье.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Минобороны России количествах.

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