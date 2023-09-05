В Китае предупредили Украину о российском супероружии

Sohu: российский комплекс «Кинжал» является искусством мирового уровня

Китайские военные эксперты высоко оценивают успехи российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Sohu.

«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью», — пишет автор материала.

Отмечается, что в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался. По словам автора, существующим системам противовоздушной обороны не удается перехватить «Кинжалы». «Это действительно <...> достижение военного искусства мирового уровня», — говорится в статье.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Минобороны России количествах.