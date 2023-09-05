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07:50, 5 сентября 2023Спорт

Шведский хоккеист назвал объединяющую с россиянами черту

Хоккеист Пресс назвал гостеприимство объединяющей шведов с россиянами чертой

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Защитник магнитогорского «Металлурга» Робин Пресс назвал объединяющую шведов с россиянами черту. Его слова приводит Metaratings.

«Я бы назвал такую вещь, как гостеприимство. С тех пор как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую», — заявил 28-летний хоккеист, подчеркнув, что хоккейные процессы в двух странах почти идентичны.

Пресс начал играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2021 году. В составе череповецкой «Северстали» он стал вторым бомбардиром клуба. Всего защитник принял участие в 126 встречах.

13 августа словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о жертвах ради выступлений в России. Спортсмен заявил, что не сможет сыграть за сборную Словакии из-за переезда.

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    Анастасия Борисова
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