Президент ПСЖ рассказал об атмосфере в команде на фоне новостей об уходе Мбаппе
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о текущей атмосфере в клубе на фоне новостей об уходе нападающего Килиана Мбаппе. Его слова приводит Record Portugal.
По словам функционера, команда никогда не была такой сплоченной. «У нас фантастический тренер и спортивный директор. Я очень доволен духом, который царит в ПСЖ», — заявил Аль-Хелаифи. Он также назвал Мбаппе невероятным игроком и фантастическим человеком.
19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».
Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой, как сообщает L’Equipе, игрок не желает воспользоваться.