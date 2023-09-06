Президент ПСЖ рассказал об атмосфере в команде на фоне новостей об уходе Мбаппе

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи заявил, что очень доволен текущей атмосферой в команде

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о текущей атмосфере в клубе на фоне новостей об уходе нападающего Килиана Мбаппе. Его слова приводит Record Portugal.

По словам функционера, команда никогда не была такой сплоченной. «У нас фантастический тренер и спортивный директор. Я очень доволен духом, который царит в ПСЖ», — заявил Аль-Хелаифи. Он также назвал Мбаппе невероятным игроком и фантастическим человеком.

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой, как сообщает L’Equipе, игрок не желает воспользоваться.