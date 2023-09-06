В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне. Каковы выводы независимой комиссии?

ЮАР обнародовала доклад о перевозке оружия на российском судне Lady R

Администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала краткую версию доклада независимой комиссии, которая провела по указанию главы государства расследование по делу о якобы перевозке оружия на российском судне Lady R. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года российское судно пришвартовывалось в ЮАР. В мае 2023 года американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что ЮАР якобы тайно поставляет оружие в Россию, сославшись на пребывание Lady R на базе ВМС ЮАР Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года. По данным Вашингтона, судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ». Власти ЮАР отказались сообщать США информацию о том, что перевозил корабль и что на него погрузили в порту.

Выводы независимой комиссии

В обнародованном отчете говорится, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, представляли собой оборудование, предназначенное для Вооруженных сил ЮАР и запрошенное ими. Оно было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия министерства обороны ЮАР) и ожидалось с 2018 года. Задержка в его доставке объясняется в том числе началом пандемии COVID-19.

Комиссия не нашла доказательств того, что затем на базе ВМФ на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, несмотря на слухи об этом. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось, говорится в докладе.

В документе также отмечается, что южноафриканские участники сделки не имели отношения к тому, какое судно доставит заказанные грузы в страну. «Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР», — подчеркивает независимая комиссия.

Позиция Претории

Комментируя обвинения Вашингтона в адрес Претории, администрация президента ЮАР заявила, что утверждения посла Бригети о поставках оружия в интересах России от Южно-Африканской Республики не содержат никаких доказательств.

Слова посла подрывают дух отношений и сотрудничества, характеризовавшего недавнее взаимодействие между американскими и южноафриканскими чиновниками... Общеизвестно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было Администрация президента ЮАР

Сам президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе своего обращения к нации подчеркивал, что доказательств перевозки оружия на российском судне нет. Он уточнил, что комиссия предоставила отчет, в котором отсутствуют доказательства того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно.

Ответ Москвы

Министр иностранных дел России России Сергей Лавров, комментируя обвинения в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории.

Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что Россия, в отличие от США, которые накачивают Украину западным оружием, не нарушает международное право.