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14:07, 31 мая 2023Мир

Лавров призвал посла США не лезть в отношения России и ЮАР

Лавров: посол США Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения России и ЮАР

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения ЮАР в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — резюмировал министр, добавив, что Россия, в отличие от США, которые накачивают Украину западным оружием, не нарушает международное право.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети ранее обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, США уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения, чтобы местные власти обеспечили обороноспособность страны и усилили ее антитеррористический потенциал.

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    Виктория Кондратьева
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