В ЮАР опровергли заявления посла США о поставках оружия России

Администрация президента ЮАР: США не представили доказательств о поставках оружия России

Утверждения посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках оружия в интересах России от Южно-Африканской Республики не содержат никаких доказательств, посол представил свои заявления с опорой на недостоверные данные. Так в администрации президента ЮАР прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес Претории, заявление опубликовано на официальном сайте.

«Слова посла подрывают дух отношений и сотрудничества, характеризовавшего недавнее взаимодействие между американскими и южноафриканскими чиновниками... Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было», — говорится в сообщении.

Ранее американский посол в ЮАР Бригети заявил, что ЮАР якобы тайно поставляет оружие в Россию, сославшись на пребывание российского судна Lady R на базе ВМС ЮАР Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года. По данным Вашингтона, судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ». Власти ЮАР отказались сообщать США информацию о том, что перевозил корабль и что на него погрузили в порту.