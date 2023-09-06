Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
20:30 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чжэн Циньвэнь
Сегодня
19:00 (Мск)
Арина Соболенко
US Open (ж)
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
15:23, 6 сентября 2023Спорт

Медведева ответила на вопрос о способе затащить ее в постель

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос о личной жизни.

Один из пользователей поинтересовался у спортсменки, существует ли способ затащить ее в постель. «Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — заявила фигуристка.

В декабре 2022 года Медведева ответила на вопрос о личной жизни фразой «мужским вниманием не обделена». Спортсменка заявила, что сильно погружена в работу, поэтому не планирует заводить семью в 2023 году. Летом она показала своего молодого человека — фигуриста Дмитрия Чигирева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Стало известно будущее московского Дворца пионеров после ремонта

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Выпуск Android 14 задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости