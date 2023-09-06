Медведева ответила на вопрос о способе затащить ее в постель

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос о личной жизни.

Один из пользователей поинтересовался у спортсменки, существует ли способ затащить ее в постель. «Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — заявила фигуристка.

В декабре 2022 года Медведева ответила на вопрос о личной жизни фразой «мужским вниманием не обделена». Спортсменка заявила, что сильно погружена в работу, поэтому не планирует заводить семью в 2023 году. Летом она показала своего молодого человека — фигуриста Дмитрия Чигирева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.