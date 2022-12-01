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07:50, 1 декабря 2022Спорт

Медведева ответила на вопрос о личной жизни

Чемпионка мира по фигурному катанию Медведева заявила, что не обделена мужским вниманием

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни. Ее слова приводит журнал «Семь дней».

Спортсменка заявила, что сильно погружена в работу, поэтому при своем образе жизни не планирует заводить семью в 23 года. «Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать», — подчеркнула Медведева.

В марте 2022 года Медведева рассказала о личной жизни фигуристок. В частности, она опровергла утверждение о том, что спортсменки не могут позволить себе отношения из-за контроля со стороны тренеров. Она добавила, что ей удавалось скрывать отношения с молодым человеком от тренерского штаба.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала серебряную награду.

Анастасия Борисова
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