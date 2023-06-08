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21:03, 8 июня 2023Спорт

Медведева показала своего бойфренда

Фигуристка Евгения Медведева показала своего бойфренда Дмитрия Чигирева

Кадр: Telegram-канал Evgenia Medvedeva

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала в Telegram-канале видео со своим бойфрендом.

Избранником 23-летней спортсменки стал фигурист Дмитрий Чигирев. На выложенном ролике пара обнимается и целуется. Молодые люди отдыхают на Мальдивских островах.

В декабре 2022 года Медведева ответила на вопрос о личной жизни фразой «мужским вниманием не обделена». Спортсменка заявила, что сильно погружена в работу, поэтому не планирует заводить семью в 23 года.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала ее соотечественница Алина Загитова.

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    Анастасия Борисова
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