В Великобритании заявили о панике из-за удара России у границы с НАТО

Автор Express Уотлинг заявил о панике НАТО из-за удара ВС РФ у границ альянса

Удары России на территории Украины недалеко от границы с НАТО вызвали беспокойство, заявил обозреватель Том Уотлинг. Статья с его мнением опубликована в британском издании Express.

«Россия ударила по ключевым украинским портам, граничащим со странами НАТО, что вызвало панику», — отметил автор.

Он указал, что в то время как неясно, какие именно порты подверглись ударам, судя по публикациям в сети, речь идет о портах в городах Рени и Измаил Одесской области. Оба населенных пункта находятся рядом с границей Румынии, которая входит в состав НАТО.

Ранее в Румынии заявили, что недалеко от границы с Украиной 6 сентября были обнаружены части российского беспилотника. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил обнаружение обломков и подчеркнул, что они не представляют опасности.

4 сентября сообщалось о взрывах в Измаиле. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в этом районе. Перед этим, 3 сентября, взрывы произошли в Рени и Одессе.