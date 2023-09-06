Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

В Великобритании заявили о панике из-за удара России у границы с НАТО

Автор Express Уотлинг заявил о панике НАТО из-за удара ВС РФ у границ альянса
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удары России на территории Украины недалеко от границы с НАТО вызвали беспокойство, заявил обозреватель Том Уотлинг. Статья с его мнением опубликована в британском издании Express.

«Россия ударила по ключевым украинским портам, граничащим со странами НАТО, что вызвало панику», — отметил автор.

Он указал, что в то время как неясно, какие именно порты подверглись ударам, судя по публикациям в сети, речь идет о портах в городах Рени и Измаил Одесской области. Оба населенных пункта находятся рядом с границей Румынии, которая входит в состав НАТО.

Ранее в Румынии заявили, что недалеко от границы с Украиной 6 сентября были обнаружены части российского беспилотника. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил обнаружение обломков и подчеркнул, что они не представляют опасности.

4 сентября сообщалось о взрывах в Измаиле. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в этом районе. Перед этим, 3 сентября, взрывы произошли в Рени и Одессе.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

    В США раскрыли ключевую проблему ВСУ

    Российский «Гонец» установил рекорд по продажам абонентского оборудования

    Названа средняя стоимость студии в Москве после роста цен

    Стали известны детали ухода итальянского фигуриста от Тутберидзе

    Доллару предрекли резкое укрепление к рублю

    Жителя Швеции осудят в России за фальсификацию брачного договора

    Доктор Мясников перечислил причины обильного выпадения волос

    В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

    Западные страны отказались реагировать на подорожание российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости