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11:28, 6 сентября 2023Мир

Стало известно о возможном выделении США новой помощи для Украины

CNN: Блинкен может объявить о новой помощи Украине более чем на 1 млрд долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе поездки в Киев, как ожидается, госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ведомства.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев ранее 6 сентября. Некоторые издания также писали, что в центре столицы Украины было перекрыто движение.

О возможном визите госсекретаря США в Киев стало известно ранее во вторник, 5 сентября. На тот момент подробности его визита не раскрывались. Тогда же заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался подтверждать информацию о поездке главы ведомства.

Незадолго до этого Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить средства на помощь Украине. В конце лета он заявлял о необходимости одобрить запрос американского президента Джо Байдена и дать властям Киева еще около 24 миллиардов долларов в качестве военной и экономической поддержки.

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    Варвара Кошечкина
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