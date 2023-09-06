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11:36, 6 сентября 2023Бывший СССР

В России высказались о визите госсекретаря США Блинкена в Киев

Сенатор Джабаров: Блинкен мог приехать в Киев с секретной целью

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что Блинкен, вероятно, отправился в Киев, чтобы оценить дальнейшие шаги США на Украине.

«Не могу исключить, что Блинкен прибыл в Киев с какой-то секретной целью визита. Наверно, он туда летит, чтобы посмотреть ситуацию на месте, узнать из первых уст о том, что происходит на Украине, к чему готовиться: поддерживать режим либо уходить оттуда», — отметил Джабаров.

Блинкен не настолько успешная политическая фигура, чтобы так уделять внимание его визиту. Он давно нигде не «светится», не делает никаких громких заявлений. Он потерял свою политическую значимость

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Уточнялось, что в центре Киева сейчас перекрыто движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

О возможном визите Блинкена в Киев стало известно во вторник, 5 сентября. На тот момент подробности его визита не раскрывались. Кроме того, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался подтверждать возможную поездку главы ведомства.

В феврале на Украине также побывал президент США. Байден посетил Киев, где зашел в Михайловский собор и вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским возложил цветы. После этого политики провели переговоры. Уточнялось, что это был первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине.

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    Кирилл Садовский
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