Apple уличили в лицемерии

The Independent: Apple приветствует порт USB-C, хотя ранее критиковала разъем

Компания Apple будет приветствовать появление разъема USB-C в своих смартфонах. Об этом сообщает газета The Independent.

Журналисты издания выяснили, как Apple будет рекламировать появление разъема USB-C в своих смартфонах. Источники медиа рассказали, что в компании отметят удобство отказа от Lightning в пользу нового разъема и подчеркнут, что пользователи смогут заряжать все свои девайсы через один провод.

При этом авторы газеты упрекнули корпорацию в лицемерии. По словам обозревателя The Independent Эндрю Гриффина, ранее в компании критиковали закон Евросоюза (ЕС), согласно которому все продаваемые на территории региона гаджеты должны иметь единый порт для зарядки. Так, в октябре 2022 года вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак отметил, что в компании не приветствуют новые правила, но будут вынуждены подчиниться им.

В материале говорится, что на самом деле в корпорации недовольны переходом на USB-C. В частности, Apple потеряет доход от производства и лицензирования Lightning-аксессуаров для iPhone. В заключение Эндрю Гриффин заметил, что компания могла бы выпустить смартфоны USB-C только для стран ЕС, но это вызовет путаницу среди пользователей и усложнит цепочку поставок.

В конце августа источники Bloomberg рассказали, что кроме смартфонов серии iPhone 15 порт USB-C получат наушники AirPods Pro. Анонс устройства также запланирован на 12 сентября.