Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

РЕН ТВ: срок задержания подозреваемой в хищении 136 млн руб. у Митволя продлили

Суд продлил срок задержания бывшей бухгалтерши арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя до 72 часов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанную подозревают в хищении со счета Митволя в банке ОАЭ более 136 миллионов рублей. Она предъявила поддельную доверенность, якобы дающую право на взаимодействия с его счетами.

6 сентября женщину задержали в Ярославле и доставили в Красноярск для избрания меры пресечения. Штурм квартиры ее сына, где скрывалась женщина, попал на видео.

17 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по заявлению Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.