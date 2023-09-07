Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:57, 7 сентября 2023Экономика

США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

Госдеп США поддержал решение аудита по долгу «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Госдепартамент США поддержал решение «независимого аудита» по задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что не удивлен, что российская компания не смогла обосновать спорный «непомерный счет», который должен был заплатить молдавский народ. Официальный представитель поприветствовал завершение аудита и заверил, что США продолжат поддерживать Молдавию в вопросах энергетики и обеспечения «более процветающего будущего для народа».

Материалы по теме:
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

О том, что независимая международная аудиторская компания не нашла у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» на сумму 800 миллионов долларов (около 77,12 миллиарда рублей), 3 сентября заявила президент Молдавии Майя Санду. «Нас хотели обмануть в 2021 году», — заявила глава государства. Премьер республики Дорин Речан позднее подтвердил, что ни правительство, ни граждане Молдавии не будут платить по выдуманным «Газпромом» долгам за газ.

Министр энергетики страны Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова погасить задолженность только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавагаза», — 8,6 миллиона долларов.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями аудиторов и считает, что заявленная холдингом задолженность подтверждается в регулярно подписываемых сторонами документах и соответствующих решениях международного арбитража. В компании также отметили, что аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

    Стало известно имя нового «наследника» империи Вячеслава Зайцева

    Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

    Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

    В США предположили сроки наступления ВСУ

    Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

    Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

    Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

    Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

    США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости