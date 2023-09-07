США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

Госдеп США поддержал решение аудита по долгу «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Госдепартамент США поддержал решение «независимого аудита» по задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что не удивлен, что российская компания не смогла обосновать спорный «непомерный счет», который должен был заплатить молдавский народ. Официальный представитель поприветствовал завершение аудита и заверил, что США продолжат поддерживать Молдавию в вопросах энергетики и обеспечения «более процветающего будущего для народа».

О том, что независимая международная аудиторская компания не нашла у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» на сумму 800 миллионов долларов (около 77,12 миллиарда рублей), 3 сентября заявила президент Молдавии Майя Санду. «Нас хотели обмануть в 2021 году», — заявила глава государства. Премьер республики Дорин Речан позднее подтвердил, что ни правительство, ни граждане Молдавии не будут платить по выдуманным «Газпромом» долгам за газ.

Министр энергетики страны Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова погасить задолженность только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавагаза», — 8,6 миллиона долларов.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями аудиторов и считает, что заявленная холдингом задолженность подтверждается в регулярно подписываемых сторонами документах и соответствующих решениях международного арбитража. В компании также отметили, что аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом».

