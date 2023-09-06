«Газпром» не согласился с Молдавией по объему долга за поставки газа

«Газпром» опроверг выводы аудита об отсутствии долга Молдавии в $709 млн

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями аудиторов, представленных властями Молдавии, согласно которым не удалось найти документов, подтверждающих наличие задолженности перед российской компанией в размере 709 миллионов долларов. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража», — отметили в «Газпроме». Там отметили, что аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом».

Ранее стало известно, что правительство Молдавии готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, но только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — 8,6 миллиона долларов. Сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов, из которых 433 миллиона являются основной суммой, а остальное — пеня за просрочку платежей. Иными словами республика признала около одного процента долга.

При этом премьер республики Дорин Речан объявил, что ни правительство Молдавии, ни ее граждане не будут платить по долгам за газ, которые «выдумал» российский «Газпром».

В разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что отказ Молдавии платить России исторический долг за газ свидетельствует, что Москве стоит прекратить экспортировать другим государствам газ в долг.