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15:45, 7 сентября 2023Экономика

Цены на бензин и дизель в России обновили рекорды

Биржевые цены бензина и дизеля в России 7 сентября установили новые рекорды

Фото: Wassim Chouak / Unsplash

Цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо достигли новых максимумов в ходе торгов 7 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных, опубликованных на сайте площадки.

Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожал на 1,14 процента, до 66,22 тысячи рублей за тонну, а цена Аи-95, которая накануне впервые преодолела отметку в 76 тысяч рублей за тонну, на сегодняшних торгах прибавила 0,5 процента, до 76,88 тысячи рублей.

Стоимость летнего дизельного топлива превысила 69 тысяч рублей за тонну. Как напоминает РИА Новости, только за август его цена выросла в России на 18,5 процента. В России на историческом максимуме находятся также цены на авиакеросин и мазут.

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Бензин Аи-95 ежедневно дорожает до рекордных отметок начиная с 23 августа. В целом российское топливо растет в цене с начала лета 2023 года.

На этот процесс повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер госсубсидий, которые должны были получить нефтяные компании за продажу топлива на внутреннем рынке, сократился вдвое.

В Минфине объясняли необходимость сокращения выплат нефтяникам стремлением уменьшить дефицит бюджета — мера позволит ежемесячно экономить порядка 30-50 миллиардов рублей. При этом, как стало известно журналистам, на фоне рекордных цен на топливо внутри страны Минэнерго уже обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу.

В свою очередь, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил полностью остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация с ценами не стабилизируется. По его словам, проблема с обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в последнюю неделю резко усугубилась.

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    Дмитрий Воронин
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