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18:11, 6 сентября 2023Экономика

Стоимость бензина в России установила новый рекорд

Биржевая стоимость бензина Аи-95 впервые превысила 76 тысяч рублей за тонну

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стоимость бензина Аи-95 впервые в истории превысила 76 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Цена Аи-95 выросла там за день на 1,16 процента, до 76,492 тысячи рублей за тонну. Рекордный рост цены этой марки топлива продолжается с 23 августа, в течение 12 торговых дней.

Бензин Аи-92 также продолжает обновлять ценовые рекорды. После вчерашних 65,16 тысячи рублей за тонну, 6 сентября его стоимость поднялась до 65,47 тысячи. Рекордно выросла и цена летнего дизеля. По итогам торгов тонна этого вида топлива стала стоить 68,556 тысячи рублей.

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На продолжающийся рост биржевых цен на бензин и дизель повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер госсубсидий, которые должны были получить нефтяные компании, сократился вдвое.

В Минфине объясняли необходимость сокращения выплат нефтяникам изменившимися обстоятельствами и ежемесячной экономией порядка 30-50 миллиардов рублей. При этом, как стало известно журналистам, на фоне рекордных цен на топливо внутри страны Минэнерго уже обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу. Также ведомство внесло в правительство законопроект о запрете «серого» экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам.

В свою очередь министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил в Госдуме, что проблема с обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в последнюю неделю резко усугубилась. По его словам, если недавно речь шла о проблемах с ценами на горючее и том, чтобы продавать дизельное топливо аграриям дешевле, то сейчас вопрос в том, чтобы оно было хоть по какой-то цене. В связи с этим министр предложил полностью остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

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    Дмитрий Воронин
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