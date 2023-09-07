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21:06, 7 сентября 2023Спорт

Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

Сборные России и Египта вничью со счетом 1:1 сыграли в товарищеском матче

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России вничью сыграла с олимпийской командой Египта в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. За египетскую команду на седьмой минуте забил 19-летний нападающий Билала Мажара. В составе россиян на 46-й минуте голом отметился 21-летний полузащитник Степан Оганесян.

Вторая встреча команд России и Египта пройдет 11 сентября. Она также состоится в Суэце. При этом в сборной Египта заявили о готовности провести еще один товарищеский матч в России.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. 12 сентября россияне проведут товарищеский матч с Катаром.

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    Дарья Коршунова
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