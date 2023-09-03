Назван новый соперник футбольной сборной России в международном матче

Сборная России по футболу сыграет с командой Катара в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с командой Катара в товарищеском матче. Об этом сообщается на странице Футбольной ассоциации Катара в соцсети Х (бывший Twitter).

Команда Валерия Карпина встретится с новым соперником 12 сентября. Международный матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» и начнется в 18:15 по московскому времени.

1 сентября сообщалось, что россияне проведут две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Матчи состоятся в Суэце 7 и 11 сентября. «В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001-2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — рассказали в Российском футбольном союзе.

Состав сборной России на сентябрьский сбор, в который вошли 49 футболистов, обнародовали 30 августа. Команда будет тренироваться в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.