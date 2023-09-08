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11:50, 8 сентября 2023Мир

Британские самолеты начали охранять суда с украинским зерном

The Telegraph: британские самолеты охраняют суда с украинским зерном

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Британские военные самолеты участвуют в охране судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Риши Сунака.

«В рамках этих операций мониторинга самолеты ВВС Великобритании совершают полеты в районе [Черного моря], чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, которые занимаются перевозкой зерна», — сообщило издание.

В правительстве Великобритании пообещали использовать военную авиацию для отслеживания активности России в Черном море.

Ранее появились свидетельства намерений США переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании в скором будущем. МИД России назвал это шагом к эскалации.

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    Александр Слабиев
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