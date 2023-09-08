Тренер рассказала о причинах ухода из дома фигуристки Горбачевой

Тренер Федченко: уход из дома фигуристки Горбачевой не был связан со спортом

Тренер Софья Федченко рассказала о причинах ухода из дома фигуристки Алины Горбачевой. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает. Все в прошлом, забыли и работаем дальше», — заявила Федченко.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

После этого Артем Борщев, дядя Горбачевой, рассказал, что у спортсменки был конфликт с тренером. «Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 граммов — все, прыгать не можешь», — отметил он.