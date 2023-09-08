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20:01, 8 сентября 2023Мир

Россия начала поставку миллиона тонн зерна нуждающимся странам

МИД: Россия начала реализацию поставки миллиона тонн зерна нуждающимся странам

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия начала реализацию своей инициативы по поставке одного миллиона тонн зерна нуждающимся странам, заявил 8 сентября ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Практический процесс реализации начался», — сообщил он, отметив, что это не будет альтернативой зерновой сделке, а является лишь решением России на фоне потребностей наиболее нуждающихся стран. «И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь», — добавил замминистра.

Вскоре по этой теме должны пройти встречи российских экспертов с коллегами из Турции и Катара, которые одобрили поставки.

6 сентября Министерство иностранных дел России заявило, что РФ и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром.

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    Антон Похиляк
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