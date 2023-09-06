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19:57, 6 сентября 2023Мир

МИД России заявил о договоренности с Турцией о поставке миллиона тонн зерна

МИД: Россия и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Министерство иностранных дел России заявило, что РФ и Турция договорились о поставке одного миллиона тонн зерна. Сообщение приводит РИА Новости.

По словам замглавы МИД Александра Грушко, в ближайшее время начнется отработка всех технических деталей схемы таких поставок — логистики, финансов, маршрутов и стран, которым будет направляться зерно.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром. При этом такие поставки не станут альтернативой зерновой сделке.

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    Антон Похиляк
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