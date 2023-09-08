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19:45, 8 сентября 2023Экономика

Одной отрасли в России решили помочь с топливом на фоне угрозы «катастрофы»

На совещании у вице-премьера Новака заявили об отсутствии дефицита топлива

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Представители российских нефтяных компаний пообещали помочь аграриям поставками топлива в требующемся отрасли объеме. Решение стало одним из итогов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В обсуждении также участвовали замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Участники встречи заявили об отсутствии дефицита автомобильного топлива в России, сообщается на сайте правительства.

Два дня назад, 6 сентября, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал в Госдуме, что проблема снабжения российских сельхозпредприятий топливом резко усугубилась. «У нас проблемы именно уже с наличием (горючего), мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — приводил «Интерфакс» слова министра об имеющихся угрозах. Он поделился предложением остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация с ценами не стабилизируется.

Российское топливо растет в цене с начала лета 2023 года, а последние две недели ставит ценовые рекорды практически ежедневно. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже исторических максимумов достигают цены бензина, авиакеросина, мазута. 8 сентября стоимость тонны дизельного топлива впервые превысила уровень 70 тысяч рублей.

На этот процесс повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер госсубсидий, которые должны были получить нефтяные компании за продажу топлива на внутреннем рынке, сократился вдвое. Как обещали в Минфине, мера позволит ежемесячно экономить для бюджета порядка 30-50 миллиардов рублей.

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    Дмитрий Воронин
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