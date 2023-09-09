Зеленский заявил о новых договоренностях по поставкам западного оружия

Зеленский: Украина получит больше установок Gepard от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Запада больше оружия в рамках новых договоренностей. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

«Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard (зенитные самоходные установки — прим. «Ленты.ру») для защиты нашей энергетической системы», — сказал он, пообещав мобилизовать все силы, чтобы еще больше нарастить поставки систем ПВО и физическую защиту объектов.

Ранее Зеленский пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Украинский лидер заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.

6 сентября первый заместитель постпреда России при ОНН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности организации по поставкам западного оружия Киеву и «другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».