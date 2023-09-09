Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 9 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о новых договоренностях по поставкам западного оружия

Зеленский: Украина получит больше установок Gepard от Запада

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Запада больше оружия в рамках новых договоренностей. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

«Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard (зенитные самоходные установки — прим. «Ленты.ру») для защиты нашей энергетической системы», — сказал он, пообещав мобилизовать все силы, чтобы еще больше нарастить поставки систем ПВО и физическую защиту объектов.

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023

Ранее Зеленский пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Украинский лидер заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.

6 сентября первый заместитель постпреда России при ОНН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности организации по поставкам западного оружия Киеву и «другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Саммит G20 в Нью-Дели назвали одним из самых сложных в истории

    Стилист Лисовец перечислил модные осенью-2023 силуэты одежды

    Зеленский заявил о новых договоренностях по поставкам западного оружия

    Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

    Игравший в НХЛ россиянин объяснил возвращение на родину

    Пропавший глава петербургского НИИ нашелся в СИЗО

    В Москве дети отравились кексами с каннабисом

    В Запорожье объяснили взрывы у ЗАЭС

    На согласование формулировок G20 по Украине потребовалось более 150 часов

    Определены направления Подмосковья с максимально подорожавшей землей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости