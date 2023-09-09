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20:47, 9 сентября 2023Спорт

Тренер оценил лишение титулов чемпионки мира российской тяжелоатлетки

Тренер Краснов заявил, что оспаривать лишение титулов Кашириной нет смысла

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тренер Владимир Краснов оценил то, что российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину лишили трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не имеет смысла. «В суде Лозанны будут сидеть те же иностранцы. Сейчас там были итальянец и немка. Куда сейчас ни суйся, везде политика, а не спорт», — посчитал он.

CAS вынес решение по делу Кашириной ранее 9 сентября. Россиянку лишили титулов, завоеванных в период с 2013-го по 2017 год. Отмечается, что 32-летняя спортсменка также потеряла мировые рекорды в рывке, толчке и сумме, установленные в 2014-м.

31 августа CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Кашириной. Она была дисквалифицирована на восемь лет. Отстранение начало отсчитываться с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 9 января 2030 года.

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    Анастасия Борисова
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