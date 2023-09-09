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ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
18:46, 9 сентября 2023Спорт

Российскую тяжелоатлетку лишили титулов чемпионки мира и Европы

CAS лишил российскую тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира и Европы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Об этом сообщает Inside the Games.

Россиянку лишили трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы, завоеванных в период с 2013-го по 2017 год. Отмечается, что 32-летняя спортсменка также потеряла мировые рекорды в рывке, толчке и сумме, установленные в 2014-м.

31 августа CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Кашириной. Она была дисквалифицирована на восемь лет. Отстранение начало отсчитываться с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 9 января 2030 года.

Каширина — серебряный призер Олимпиады-2012 года в Лондоне. Она также является пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной победительницей первенств Европы.

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    Анастасия Борисова
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