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16:21, 31 августа 2023Спорт

Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Российскую тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу о нарушении антидопинговых правил российской тяжелоатлеткой Татьяной Кашириной. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Каширина дисквалифицирована на восемь лет. Отстранение будет отсчитываться с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 9 января 2030 года.

Каширина — серебряный призер Олимпиады-2012 года в Лондоне. Она также является пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной победительницей первенств Европы.

30 августа стало известно, что все хоккеисты клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар», кроме травмированных игроков, сдали положительные тесты на допинг. Руководство команды после обнаружения мельдония у семерых хоккеистов инициировало внутреннюю проверку и протестировало остальных игроков.

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    Алексей Гусев
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