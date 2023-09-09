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ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
21:48, 9 сентября 2023Спорт

Валиева ответила на вопрос о планах на следующий сезон

Фигуристка Камила Валиева заявила, что готовится к проектам в следующем сезоне

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о планах на следующий сезон. Ее слова приводит ТАСС.

«Далеко не загадываю, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь», — заявила 17-летняя спортсменка. Она подчеркнула, что в сезоне-2023/2024 тренерский штаб предложил несколько вариантов новой программы, из которых она выбрала один.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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    Анастасия Борисова
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